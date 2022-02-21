Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обеспечить надлежащие условия пребывания жителей ОРДЛО, которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область России.

Кроме того, призывает предоставить гражданам Украины необходимую помощь, в частности бесплатные юридические консультации и гуманитарную помощь.

– Женщины с детьми и люди пожилого возраста – почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, – закрыты, – отмечает Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен замечает: российские власти не обеспечивают эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами.

Этим, утверждает Людмила Денисова, РФ нарушает часть первую статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство-оккупант обязано при помощи всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами.

– В нарушение статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека, которая гарантирует право на уважение частной и семейной жизни, часть эвакуированных граждан Украины было размещено в спортивном зале города Таганрога Ростовской области, – добавляет Людмила Денисова.

Кроме того, Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека обратилась к генеральному комиссару Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также мировому сообществу с просьбой немедленно отреагировать на факты нарушения Россией статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в отношении незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта.

Без еды и сна в холодных автобусах – Денисова об эвакуированных из ОРДЛО / 3 фотографии

Жителей ОРДЛО боевики принудительно начали вывозить 18 февраля.

С 10.00 19 февраля в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор области Василий Голубев заявил, что для вывезенных из ОРДЛО жителей создали пункты временного размещения.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что вывезением местных жителей под предлогом эвакуации РФ стремится дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова