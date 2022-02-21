Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов опроверг обвинения российской стороны о якобы обстреле пограничного пункта в Ростовской области РФ с территории Украины.

Об этом он заявил сегодня во время общения с журналистами. Данилов подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к якобы обстрелам, о которых заявляет Россия.

Секретарь СНБО напомнил, что украинские военнослужащие могут открывать ответный огонь только в случае возникновения угрозы их жизни.

– Наши военные могут вести ответный огонь только в случае, если есть угроза жизни наших военных. Мы не ведем эти обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все, что угодно, и мы к этому готовы, — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что украинские власти вполне понимают, что сейчас происходит в сфере безопасности, и готовы к любым вызовам. Данилов добавил, что России не удастся спровоцировать Украину на активные военные действия.

Ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на ФСБ России распространили информацию о якобы обстреле пограничного пункта на территории Ростовской области РФ. В этих сообщениях утверждалось, что снаряд якобы был запущен с территории Украины и разрушил объект, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.

Следует отметить, что это не первый подобный фейк, который распространила Россия в последнее время. Так, на днях российские пропагандистские СМИ распространили информацию о якобы попадании снарядов на территорию Ростовской области России “с территории Украины”. А Следственный комитет РФ объявил об открытии дела из-за этого.

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что эта информация является провокацией, а подразделения Объединенных сил не совершают обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированного Донбасса, ни территории РФ.