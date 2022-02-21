С начала суток 21 февраля в районе проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреливали украинские позиции.

Все они были осуществлены из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Талаковку (дважды) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм,

Пищевик – из минометов калибра 120 мм,

Водяное (дважды) – из минометов калибра 120 мм,

Красногоровку – из минометов калибра 120 мм,

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм,

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.

С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение суток 20 февраля зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Под обстрелы попали:

Красногоровка (шесть раз) – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм,

Авдеевка (трижды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Гранитное (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,

Старогнатовка (трижды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Луганское (шесть раз) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Опытное (трижды) – из минометов калибра 120 мм,

Пески (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,

Новогнатовка (трижды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,

Счастье (четыре раза) – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,

Артем – из минометов калибра 120 мм,

Новотошковское (четыре раза) – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм,

Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм,

Старомихайловка – из минометов калибра 120 мм,

Светлодарск (четыре раза) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

Золотое – из минометов калибра 120 мм,

Южное (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,

Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм,

Троицкое (трижды) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм,

Прицепиловка – из артиллерии калибра 152 мм,

Павлополь – из минометов калибра 82 мм,

Болотенное (трижды) – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм,

Крымское – из минометов калибра 82 мм,

Лопаскино (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,

Новогригорьевка – из станковых противотанковых гранатометов,

Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм,

Марьинка (дважды) — из минометов калибра 120 мм,

Калиново (дважды) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм,

Николаевка – из минометов калибра 120 мм,

Новозвановка (дважды) – из минометов калибра 120 мм,

Богдановка (дважды) – из артиллерии калибра 122 мм,

Шумы – из минометов калибра 82 мм,

Станица Луганская (дважды) – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов,

Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм,

Новолуганское – из минометов калибра 120 мм,

Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм,

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм,

Новая Михайловка – из минометов калибра 120 мм.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм,

Железное – из минометов калибра 120 мм.

Один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести. Сейчас он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.