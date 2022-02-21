С начала суток 21 февраля в районе проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреливали украинские позиции.
Все они были осуществлены из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Талаковку (дважды) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм,
- Пищевик – из минометов калибра 120 мм,
- Водяное (дважды) – из минометов калибра 120 мм,
- Красногоровку – из минометов калибра 120 мм,
- Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм,
- Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.
С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В течение суток 20 февраля зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Под обстрелы попали:
- Красногоровка (шесть раз) – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм,
- Авдеевка (трижды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Гранитное (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
- Старогнатовка (трижды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
- Луганское (шесть раз) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Опытное (трижды) – из минометов калибра 120 мм,
- Пески (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
- Новогнатовка (трижды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
- Счастье (четыре раза) – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,
- Артем – из минометов калибра 120 мм,
- Новотошковское (четыре раза) – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм,
- Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм,
- Старомихайловка – из минометов калибра 120 мм,
- Светлодарск (четыре раза) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
- Золотое – из минометов калибра 120 мм,
- Южное (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
- Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм,
- Троицкое (трижды) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм,
- Прицепиловка – из артиллерии калибра 152 мм,
- Павлополь – из минометов калибра 82 мм,
- Болотенное (трижды) – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм,
- Крымское – из минометов калибра 82 мм,
- Лопаскино (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
- Новогригорьевка – из станковых противотанковых гранатометов,
- Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм,
- Марьинка (дважды) — из минометов калибра 120 мм,
- Калиново (дважды) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм,
- Николаевка – из минометов калибра 120 мм,
- Новозвановка (дважды) – из минометов калибра 120 мм,
- Богдановка (дважды) – из артиллерии калибра 122 мм,
- Шумы – из минометов калибра 82 мм,
- Станица Луганская (дважды) – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов,
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм,
- Новолуганское – из минометов калибра 120 мм,
- Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм,
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм,
- Новая Михайловка – из минометов калибра 120 мм.
- Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм,
- Железное – из минометов калибра 120 мм.
Один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести. Сейчас он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.