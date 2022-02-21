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Факты / Украина

Из запрещенного вооружения: за ночь боевики восемь раз обстреливали украинские позиции

Татьяна Забожко редактор ленты
Донбас, ООС

С начала суток 21 февраля в районе проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреливали украинские позиции.

Все они были осуществлены из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Талаковку (дважды) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм,
  • Пищевик – из минометов калибра 120 мм,
  • Водяное (дважды) – из минометов калибра 120 мм,
  • Красногоровку – из минометов калибра 120 мм,
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм,
  • Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.

С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение суток 20 февраля зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Под обстрелы попали:

  • Красногоровка (шесть раз) – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм,
  • Авдеевка (трижды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Гранитное (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
  • Старогнатовка (трижды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
  • Луганское (шесть раз) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Опытное (трижды) – из минометов калибра 120 мм,
  • Пески (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
  • Новогнатовка (трижды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
  • Счастье (четыре раза) – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,
  • Артем – из минометов калибра 120 мм,
  • Новотошковское (четыре раза) – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм,
  • Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм,
  • Старомихайловка – из минометов калибра 120 мм,
  • Светлодарск (четыре раза) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
  • Золотое – из минометов калибра 120 мм,
  • Южное (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
  • Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм,
  • Троицкое (трижды) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм,
  • Прицепиловка – из артиллерии калибра 152 мм,
  • Павлополь – из минометов калибра 82 мм,
  • Болотенное (трижды) – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм,
  • Крымское – из минометов калибра 82 мм,
  • Лопаскино (дважды) – из минометов калибра 120 мм и 82 мм,
  • Новогригорьевка – из станковых противотанковых гранатометов,
  • Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм,
  • Марьинка (дважды) — из минометов калибра 120 мм,
  • Калиново (дважды) – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм,
  • Николаевка – из минометов калибра 120 мм,
  • Новозвановка (дважды) – из минометов калибра 120 мм,
  • Богдановка (дважды) – из артиллерии калибра 122 мм,
  • Шумы – из минометов калибра 82 мм,
  • Станица Луганская (дважды) – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов,
  • Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм,
  • Новолуганское – из минометов калибра 120 мм,
  • Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм,
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм,
  • Новая Михайловка – из минометов калибра 120 мм.
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм,
  • Железное – из минометов калибра 120 мм.

Один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести. Сейчас он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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