Вследствие обстрелов боевиков на Донбассе Луганская тепловая электростанция остановила работу. Сейчас энергетики ожидают прекращения огня для проведения работ по возобновлению работы станции.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

— Повреждения на всех линиях электропередачи, отходящих и подходящих к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена! — написал он в Facebook.

Также Сергей Гайдай сообщил, что населенные пункты Врубовка и Счастье оказались под обстрелом со стороны оккупантов, в результате чего местное население осталось без коммуникаций.

В частности, во Врубовке люди сидят в бомбоубежищах без электричества и газа. Доступа к восстановлению пока нет, поскольку обстрелы не утихают. Счастье осталось без воды, тепла и света.

— Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор. Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено, – сообщил Гайдай.

С начала суток 21 февраля в районе проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли украинские позиции.

Обстрелы ведутся из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. За сутки 20 февраля зафиксировано еще 80 нарушений тишины.

Фото: Сергей Гайдай