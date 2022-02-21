Украина не наблюдает снижения количества российских военных на украинских границах, а также деэскалации со стороны РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Украинский лидер проинформировал словацкого премьера об обострении ситуации, в частности, интенсификации провокационных обстрелов украинских позиций боевиками на Донбассе. Среди объектов, подвергшихся обстрелам, Владимир Зеленский выделил населенные пункты, КПВВ Счастье и гуманитарный конвой ООН.

– Не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Ситуация остается напряженной, численность наземной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек, – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины ознакомил Эдуарда Хегера с инициативами украинской стороны по активизации переговорного процесса во всех существующих форматах с целью мирного урегулирования.

Стороны согласились, что сегодня в Украине решается судьба Европы. Они подчеркнули необходимость дальнейших политико-дипломатических усилий международного сообщества для предотвращения эскалации агрессии России.

Владимир Зеленский также поблагодарил за решение словацкого правительства передать Украине две системы разминирования Божена 5 и медицинское оборудование на сумму €1,7 млн.

– Сейчас весят не слова, а действия. Нуждаемся в конкретной поддержке со стороны наших партнеров, – добавил президент Украины.

Он подчеркнул, что высоко ценит поддержку со стороны Словакии европейских и евроатлантических стремлений Украины и отметил, что рассчитывает на получение статуса страны-кандидата в обозримом будущем.

Отдельное внимание во время разговора было уделено вопросам энергетической безопасности.

Президент поблагодарил словацкую сторону за создание дополнительных гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Словакия – Украина, отметив, что это усилит энергетическую безопасность нашего государства и Европы в целом.