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Факты / Украина

Боевики “ЛНР” считают своими не только оккупированные территории, но и всю Луганскую область

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Боевики “ЛНР” считают своими не только оккупированные территории, но и всю Луганскую область

Так называемый “вицеспикер парламента ЛНР” Дмитрий Хорошилов заявил, что псевдореспублика “ЛНР” считает своей территорией всю Луганскую область Украины, а не только отдельные оккупированные районы.

Он призвал Украину отвести войска с территорий, которые боевики считают якобы своими.

— В рамках законодательства наших “республик” есть законы о госгранице, которые говорят о том, что территория “Луганской народной республики” – это территория бывшей Луганской области. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно, – заявил он.

С начала войны на Востоке Украины российские оккупационные войска захватили только отдельные районы Донецкой и Луганской областей, на территории которых провозгласили установление псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”.

В то же время ряд городов и населенных пунктов Донецкой и Луганской областей остаются подконтрольными Украине.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подкасал указы, согласно которым Россия признала “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”. Также Кремль подписал “договоры о дружбе” с главарями луганских и донецких террористов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией псевдореспублик является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

По его словам, признание “независимости” террористических формирований со стороны РФ означает односторонний выход Москвы из Минских соглашений и игнорирование решений нормандской четверки. Кроме того, такие решения России легализуют ее войска на оккупированных территориях, фактически находившихся там с 2014 года.

Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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