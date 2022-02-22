Эрдоган готов прилагать усилия для мирного урегулирования между Украиной и РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

– Мы разделяем общую позицию, что последние действия России – это прямой акт агрессии против Украины. Также обсудили необходимые дипломатические шаги по немедленной деэскалации, – прокомментировал разговор Зеленский.

Он уточнил, что для Украины очень важна “неотложная и решительная” реакция президента Турции на последние события.

– Ценю его личную готовность прилагать усилия для мирного урегулирования, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, президент Турции раскритиковал решение Кремля “признать” террористические псевдогосударственные образования “Д/ЛНР”.

Кроме того, он сообщил, что решение Кремля противоречит Минским договоренностям.