Во вторник, 22 февраля, российско-оккупационные войска десятки раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляли город Счастье из Градов, уничтожили мост и повредили жилые дома. В результате обстрелов погиб украинский воин.

Так, по информации пресс-центра штаба Операции объединенных сил, российские оккупарнты сегодня уже 72 раза нарушили режим прекращения огня (по состоянию на 20.00), в 53 случаях применив тяжелое вооружение.

Под обстрелы попал ряд населенных пунктов на Донбассе: Счастье, Гнутово, Широкино, Красногоровка, Лобачево, Марьинка, Водяное, Богдановка, Трехизбенка, Новолуганское, Нью-Йорк, Новоселовка, Лопаскино, Крымское, Сизе, Причепиловка, Станица Луганская, Новозвановка, Троицкое, Опытное, а также позиции украинских защитников вблизи Мариуполя.

Российские вооруженные формирования при этих обстрелах применили: минометы калибра 120 мм и 82 мм; гранатометы; крупнокалиберные пулеметы; артиллерию калибра 122 мм; противотанковые пушки МТ-12; реактивные системы залпового огня; стрелковое оружие. Всего враг использовал 292 снаряда и 455 мин.

По информации штаба, враг размещает свои артиллерийские системы в пределах временно оккупированных населенных пунктов на Донбассе, пытаясь спровоцировать украинских военных на ответный огонь.

Как подчеркивают в штабе, российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права. В настоящее время известно о по меньшей мере 40 обстрелах гражданских объектов.

Из-за этого в населенном пункте Золотое была повреждена насосная станция, в Счастье и Гранитном – жилые дома. Полностью разрушен жилой дом в Новогнатовке. Кроме того, оккупанты уничтожили пешеходный мост между Гранитным и Старомарьинкой.

Из населенного пункта Врубовка эвакуировали 42 семьи с детьми.

В результате обстрела в селе Муратово (Луганская область) загорелся жилой дом.

Потери среди военных

С начала суток погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения, а пятеро – боевые травмы.

– В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Еще пятеро – боевые травмы. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное. Еще один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью, — отметили в штабе.

Ранение мирного жителя

Как проинформировал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, при обстреле оккупантами Марьинки получил ранение 50-летний мужчина.

Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями плеча и кисти левой руки.

Медики оценивают состояние мужчины как удовлетворительное.

Обстрелы Счастья и пожар на ТЭС

Самая тяжелая ситуация сегодня, наверное, была в Счастье (Луганская область).

По информации штаба ООС, оккупанты обстреливали этот город из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, агрессор применил реактивные системы залпового огня Град.

– Сегодня агрессор с направления оккупированного населенного пункта Обозное обстрелял Счастье из реактивных систем залпового огня Град, использовав 25 снарядов, – рассказали в штабе ООС.

Один из вражеских снарядов сегодня попал в трансформатор на территории местной ТЭС, в результате чего там возник пожар. На кадрах с места обстрела был виден столб черного дыма, поднимавшийся в небо над ТЭС.

По состоянию на 14.30 на территории ТЭС горели уже три трансформатора (в каждом из которых было по 40 т масла). В ГСЧС предупреждали об угрозе распространения пламени и на другие трансформаторы.

Около 18.00 Министерство внутренних дел Украины обнародовало информацию, что в результате обстрела Луганской ТЭС в Счастье снова возникло возгорание трансформатора. Поэтому город остался без электроснабжения и отопления.

При обстрелах оккупационных войск были повреждены объекты инфраструктуры в Счастье: жилые дома и детский сад.

Из-за отсутствия отопления в городе развернули пункты обогрева.

Возможная эвакуация из Счастья

Как сообщил сегодня глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай, если обстрелы Счастья не прекратятся, власти могут принять решение об эвакуации местных жителей.

– Обстреливают окрестности Счастья. Мы постоянно на связи с руководителем военно-гражданской администрации города. Если не уменьшатся обстрелы за сегодня, будем обязательно принимать решение по эвакуации. Места уже определены, мы понимаем, куда везти людей, – заверил Гайдай.

По его словам, оккупанты целенаправленно бьют по ТЭС и намеренно разрушают инфраструктуру города.

Попасная без воды, Красногоровка – без электричества

По информации МВД, 22 февраля во время обстрелов в населенном пункте Золотое-3 (Луганская область) было повреждено электроснабжение водонапорной станции.

В связи с этим без водоснабжения осталась часть города Попасная (а именно 3 312 абонентов).

Речь идет, в частности, о местной школе-гимназии, детсаде, поликлинике и других объектах социальной инфраструктуры.

А город Красногоровка (Донецкая область) в результате боевых действий остался без электроснабжения. Без света находятся около 7 тыс. человек.

По данным штаба ООС, также отсутствует электроснабжение в населенных пунктах Новоселовка-2, Верхнеторецкое и Новогратовка.

Десятки домов без газа

По информации НАК Нафтогаз, в Новолуганском (Донецкая область) около 200 домов остались без газа из-за обстрелов оккупационных войск, которые нанесли многочисленные повреждения надземным газопроводам.

Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко проинформировал сегодня на брифинге, что оккупационные войска системно атакуют объекты газовой инфраструктуры на Донбассе – на линии столкновения.

– Мы видим атаки, обстрелы наших объектов газовой инфраструктуры. В этом есть определенная системность, – рассказал он.

Изменения в движении поездов

Из-за обстрелов на Донбассе Укрзализныця была вынуждена изменить расписание курсирования поездов.

Речь идет, в частности, о поезде №6481/6482 Лантратовка – Кондрашовская-Новая – Лантратовка. Он с 22 февраля не будет курсировать на перегоне Кондрашовская Нова – Новый Айдар.

Со станции Новый Айдар поезд будет отправляться в 9.17 и прибывать в Лантратовку в 12.47. В обратном направлении поезд будет отправляться в 13.12 и прибывать на станцию Новый Айдар в 16.42.

В течение 21 февраля российско-оккупационные войска 84 раза обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще 12 – ранения различной степени тяжести, а шестеро – боевые травмы.