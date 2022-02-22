Украина имеет план действий на случай, если российская армия пойдет в наступление на украинские города, включая Киев.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьера спросили, есть ли у Украины план действий на случай обострения со стороны России.

– План есть и у правительства, план есть и у наших военных. Все эти планы разработаны, но часть этих планов имеет гриф “секретно”, поэтому я не могу их обсуждать, — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям развития событий.

Новость дополняется…