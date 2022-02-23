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Факты / Мир

Весь мир услышал, как Путин переписывает историю – президент США

Анастасия Гевко редактор ленты
Весь мир услышал, как Путин переписывает историю – президент США

Президент США Джо Байден сообщил, что весь мир услышал, как президент России Владимир Путин переписывает историю. 

– Путин напрямую напал на право Украины на существование и поставил под угрозу другие страны. Нет вопроса, кто агрессор. Россия – агрессор. Тем не менее, худшего сценария еще можно избежать! США готовы к дипломатическому решению. Мы готовы и будем судить Россию по делам, а не словам, – заявил Байден.

Он добавил, что надеется, что дипломатическое решение конфликта с Россией еще возможно, однако для этого необходима деэскалация.

– Мы объединены в поддержке Украины, в нашем противостоянии российской агрессии и в неотложности угрозы со стороны России, – сказал президент США.

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