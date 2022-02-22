Евросовет призвал страны не поддерживать признание Россией так называемой независимости “Л/ДНР”, а саму РФ – вернуться к дискуссиям в рамках Нормандского формата и ТКГ.

– ЕС решительно осуждает решение Путина признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями и последующее решение ввести российские войска в эти районы. Этот незаконный акт еще больше подрывает суверенитет и независимость Украины и является грубым нарушением международного права и международных соглашений, в том числе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии и Будапештского меморандума, – говорится в заявлении.

Евросовет подчеркивает, что Россия, как сторона, которая подписала Минские соглашения, несет четкую и прямую ответственность за работу по поиску мирного урегулирования в соответствии с этими принципами.

– Своим решением признать неподконтрольный правительству регион востока Украины “независимыми государствами” Россия явно нарушает Минские соглашения, которые предусматривают полный возврат этих территорий под контроль украинского правительства, – добавили в сообщении.

Поясняется, что таким образом, Россия нарушает свое обязательство работать в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по поиску мирного урегулирования этого конфликта, обязательство, которое она неоднократно подтверждала.

Также действия РФ нарушают резолюцию 2202 Совета Безопасности ООН, которая требует полного выполнения Минских соглашений.

– Призываем Россию, как сторону конфликта, отказаться от признания, выполнять взятые на себя обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Призываем другие государства не следовать незаконному решению России признать провозглашенную независимость, – резюмировал Евросовет.

ЕС обещает отреагировать на эти последние нарушения “в срочном порядке” дополнительными ограничительными мерами, в том числе – по всем экономическим отношениям с неподконтрольными правительству территориями, а также привлечением к ответственности физических и юридических лиц, виновных в подрыве территориальной целостности Украины, по согласованию с партнерами.

– Предостерегаем Россию от использования недавно подписанных пактов с самопровозглашенными “республиками” в качестве предлога для дальнейших военных действий против Украины. ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции, – сказано в заявлении.

Джерело: Совет ЕС