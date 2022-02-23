Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Без ядерного оружия: Кулеба разъяснил слова Зеленского о Будапештском меморандуме

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разъяснил слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина созывает консультации по Будапештскому меморандуму.

Президент в Мюнхене заявлял, что если консультации не состоятся или останутся безрезультатными, Киев поставит под сомнение действие документа, согласно которому наша страна лишилась ядерного оружия.

– Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность, – подчеркнул министр 23 февраля.

Напомним, Будапештский меморандум – документ, подписанный 5 декабря 1994 года в Будапеште (Венгрия). Изначально странами-гарантами выступили США, Британия и РФ. Впоследствии к нему присоединились Франция и Китай.

Согласно меморандуму, Украина отказалась от своего ракетно-ядерного потенциала (третьего по размеру в мире) в обмен на обеспечение безопасности.

Читайте
Россия нарушила все обязательства Будапештского меморандума – Климкин

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка