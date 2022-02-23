Среди российских военнослужащих, которых Кремль стянул к границам Украины, наблюдается угнетенное морально-психологическое состояние.

Об этом сообщил сегодня на совещании в Харькове начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

По данным спецслужбы, в российских войсках, сконцентрированных вблизи границ Украины, наблюдается нехватка пищи.

– Мы видим ежедневное снижение морально-психологического показателя в российских войсках. В лучших традициях войск Советского Союза эти солдаты, эти военнослужащие никому не нужны. Видим нехватку пищи у военнослужащих РФ: то есть их выбрасывают и фактически забывают покормить. Видим те скотские условия, в которых они живут, – отметил Дудин.

По его словам, среди российских офицеров раздаются откровенные нарекания на финансовое обеспечение из-за колебаний курса доллара в РФ. Так, например, после “признания Д/ЛНР” Совбезом РФ на Московской бирже обвалился курс рубля.

– Также фиксируем настроения офицеров, которые уже начинают откровенно в прямом эфире обсуждать те финансовые проблемы, которые постигли Российскую Федерацию. И уже фактически обсуждают, что та зарплата, которая была вчера, на сегодняшний день относительно курса доллара изменилась. И они говорят о том, что происходит фактическое снижение их заработной платы, – рассказал Роман Дудин.

По информации СБУ, российские военнослужащие понимают, что в Украине для них “будет очень жарко”.

– Нередкими являются разговоры, где они откровенно не понимают, зачем они должны идти в Украину, где они откровенно осуждают эти действия, где они понимают, что здесь будет для них очень жарко, — подчеркнул Дудин.

Глава Управления СБУ Харьковской области также рассказал, что наиболее боеспособная тактическая группа РФ имеет только 70% исправной техники.

Кроме того, по информации СБУ, войска РФ на фоне эскалации агрессии против Украины закупили 45 тыс. целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Как известно, во вторник, 22 февраля, Совет Федерации РФ одобрил использование российской армии за рубежом (т.е. на временно оккупированном украинском Донбассе). С соответствующим запросом в этот орган обратился Владимир Путин.

В Украине же с 23 февраля начался призыв резервистов в особый период. Такое решение принял президент Владимир Зеленский.

Источник: Харьковская ОГА

Фото: СБУ