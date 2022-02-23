Из-за обострения на Донбассе Мариуполь решили взять под усиленную охрану

Охрану Мариуполя решили усилить в связи с обострением ситуации на Донбассе и российской угрозой эскалации. Такой режим, как ожидается, должен обеспечить готовность к любым ситуациям.

Так, на сайте президента сообщается, что замглавы Офиса Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами ОГА и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, исключая Донецкую и Луганскую области, где проходит операция Объединенных сил.

– Обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена, – сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что на учения Сил территориальной обороны должны призвать более 14 тыс. резервистов. Сборы проведут в Краматорске, Мариуполе и Северодонецке.