Это непристойное извращение: Австралия о том, что Путин называет свои войска в Украине “миротворцами”

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн выступила с критикой президента России Владимира Путина.

Как уточняется, ранее глава Кремля заявил, что солдаты РФ будут действовать в Украине как “миротворцы”.

– Утверждение президента Путина о том, что российские солдаты действуют в качестве миротворцев, действительно является непристойным извращением той благородной и жизненно важной роли, которую поколения миротворцев играли во всем мире, – заявила она.

Пейн добавила, что Австралия, не колеблясь, введет дополнительные санкции, если Москва еще больше обострит ситуацию.

– Любые предположения о том, что действия России имеют законные основания, являются чистой пропагандой и дезинформацией, – сказала министр иностранных дел Австралии.

До этого премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил санкции в отношении восьми высокопоставленных представителей российских силовых структур и представителей нефтегазового сектора. Он сказал, что это только первая серия наказаний, и предостерег от “пособничества и подстрекательства” к новому вторжению в Украину.