Дуда призвал ввести серьезные санкции против России из-за агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда во время брифинга 23 февраля в Киеве призвал к введению серьезных санкций против России за ее агрессию против Украины.

– Агрессия России против Украины должна быть встречена решительными и серьезными санкциями от международного сообщества. Нет места для создания зон влияния в современном мире. Украина заслуживает получить статус страны-кандидата в члены Европейского Союза, – подчеркнул он.

Напомним, также Анджей Дуда обратился к Владимиру Путину с призывом сдержаться от войны и агрессии против Украины.

Он подчеркнул, что своими действиями Кремль разрушает структуру европейской безопасности, которая обеспечивала Европе спокойствие десятилетиями.