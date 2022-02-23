На фоне военной эскалации со стороны России в Харькове ужесточают меры безопасности и готовятся к защите города.

Об этом рассказал начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

Он отметил, что в Харькове сейчас работает штаб АТЦ (Антитеррористического центра). Сформированы семь бригад силовиков.

Была усилена составляющая противовоздушной обороны (ПВО).

Роман Дудин уточнил, что на сегодняшний день уже сформированы два пояса обороны Харькова, осуществлено минирование потенциальных подходов к городу. Также задействованы группы спецназа военной разведки.

– На сегодняшний день фактически полностью сформировано военное руководство. Осуществлены все необходимые меры, в том числе минирование потенциальных подходов, комплекс всех мер, которые военные должны предпринять. Отдельно в городе работают группы специального назначения военной разведки. На сегодняшний день сформированы два пояса обороны Харькова только из военных, — подчеркнул Дудин.

Он также сообщил, что в Харькове регулярно фиксируют попытки дестабилизации ситуации. К примеру, в ночь с 21 на 22 февраля была пресечена попытка поджога церквей Московского патриархата. Исполнителей задержали.

Ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что если российские войска пойдут в атаку на Киев или любой другой украинский город, отпор будет мгновенным.

На фоне обострения российской агрессии президент Украины Владимир Зеленский объявил призыв резервистов в особый период. Он начался в среду, 23 февраля.

Призыву подлежат резервисты в возрасте от 18 до 60 лет (офицеры и рядовой, сержантский состав). Максимальный срок службы будет составлять один год.

В то же время, решение об объявлении в Украине всеобщей мобилизации пока не принимали.

Источник: Харьковская ОГА