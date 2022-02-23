Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которые заменят военные комиссариаты (военкоматы).

Как объяснил во время заседания премьер Денис Шмыгаль, речь идет о своеобразных “милитари-ЦПАУ”.

С их помощью планируется усовершенствовать процесс военного призыва, учета и т.д.

– Мы фактически говорим о милитарных центрах предоставления административных услуг. Они позволят осовременить и улучшить организацию процесса военного учета, призыва и мобилизации, — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что в таких территориальных центрах будет действовать информационно-телекоммуникационная система Оберег, созданная для обеспечения военного учета украинцев. В ней будут храниться данные о военнообязанных и призывниках.

– Это реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который позволит ускорить и улучшить процесс развертывания обороны и подготовки нашей армии, — заявил Шмыгаль.

Утвержденное сегодня положение определяет, как будут функционировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, их задачи, функции, полномочия, права и обязанности их руководителей.

Согласно документу, “милитари-ЦПАУ” являются органами военного управления, которые обеспечивают выполнение законодательства по военной службе и воинской обязанности, мобилизационной подготовке, а также мобилизации.

Территориальные центры должны действовать в Автономной Республике Крым, областях Украины, городах Киеве и Севастополе, а также в других городах и районах.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будет образовывать, реорганизовывать и ликвидировать Министерство обороны Украины.

Как известно, в сентябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым, среди прочего, предполагалось переименование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а должность “военный комиссар” – в “руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки”.

В октябре прошлого года Кабинет министров согласовал этот указ президента.

В январе этого года министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что бывшие военкоматы в Украине планируют превратить в аналоги Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Он отметил, что пилотный проект такого “милитари- ЦПАУ” уже отрабатывается на базе одного из центров комплектования в Киеве.

Согласно замыслу Минобороны Украины, бывшие военкоматы должны превратиться в своеобразные удобные рекрутинговые центры, в том числе для нужд территориальной обороны.