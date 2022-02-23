Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 23 февраля, выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

– В эти дни у нас предположительно последнее окно возможностей, чтобы сделать то, чего Россия не ожидает от ООН и ее государств-членов – продемонстрировать беспрецедентную способность и готовность действовать, чтобы остановить агрессию. Независимо от того, какие отношения вы развиваете между собой, ваша основная обязанность – защищать Устав ООН, – заявил министр.

По его словам, вынудить Москву отказаться от агрессивных намерений могут лишь активная дипломатия, жесткие политические месседжи, жесткие экономические санкции и укрепление обороноспособности Украины.

Министр рассказал международному сообществу о том, что РФ эскалирует ситуацию вблизи государственной границы Украины, а также во временно оккупированных Донбассе, Крыму и в регионе Черного и Азовского морей.

– Сейчас мы переживаем самый большой кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Этот кризис создан и обостряется одной стороной в одностороннем порядке – Российской Федерацией. Обвинения России в адрес Украины абсурдны. Украина никогда никому не угрожала и не нападала, – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что руководство РФ отрицает самое право Украины на существование.

– Начав новую волну агрессивных действий против Украины, Россия атакует базовые, фундаментальные принципы международного мира и безопасности, столбы ООН и само существование Украинского государства, – заявил он.

Глава МИД Украины утверждает, что признание Москвой “независимости” временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях стало окончательным ударом по многолетнему мирному процессу и односторонним выходом России из Минских соглашений.

В этом контексте он призвал ООН и ее государств-членов к немедленным решительным действиям.

– Нужны быстрые, конкретные и решительные действия. Новый тип действий ООН и международного сообщества, отвечающий уровню угрозы, с которой мы все, а не только Украина, сталкиваемся сегодня из-за агрессивного курса России, – сообщил Дмитрий Кулеба.

Министр напомнил об инициативе президента Украины Владимира Зеленского по организации нового формата переговоров для урегулирования кризиса безопасности, созданного Россией. Речь идет о пяти постоянных членах Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция.