На наших глазах рушится вся структура безопасности Европы – Дуда об агрессии РФ

В среду, 23 февраля, во время брифинга в Киеве, президент Польши Анджей Дуда заявил, что из-за агрессии РФ рушится вся структура безопасности Европы.

Он подчеркнул, что Кремль угрожает не только Украине, но и восточному флангу НАТО, а также – всему Европейскому Союзу.

– На наших глазах рушится вся структура безопасности Европы, которая гарантировала спокойствие десятилетиями. Мы обменялись информацией о своих действиях и инициативах для избежания этого. Происходящее – большой тест для европейской солидарности, ЕС и НАТО должны быть едины. Мы не можем допустить, чтобы в результате политических игр и манипуляций можно было увидеть слабость и неравенство между разными государствами-членами, – заявил Дуда.

Президент Польши добавил, что одной из задач президента РФ Владимира Путина является как раз попытка посеять распри в ЕС и НАТО, найти их слабость.