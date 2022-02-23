В Украине возьмут под охрану более 100 объектов энергетической инфраструктуры. Это связано с тем, что энергосистема нашего государства будет несколько дней работать в изолированном режиме.

Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

Он напомнил, что Нацполиция уже вторую неделю находится в режиме усиленного несения службы. Сначала его ввели на период с 14 по 19 февраля, а затем продлили до 26 февраля.

– Мы сейчас обращаем внимание на объекты критической инфраструктуры. С сегодняшнего дня мы проверяем объекты, в том числе энергетической инфраструктуры. И более 100 объектов энергетической инфраструктуры будем брать под охрану. Часть уже взята под охрану, — подчеркнул Фацевич.

Он уточнил, что такое решение связано с тем, что в эти дни Украину в экспериментальном режиме отключат от электросетей Беларуси и России. Поэтому правоохранители будут находиться в готовности, чтобы вовремя отреагировать на возможные провокации.

– Нацполиция будет готова (отреагировать, — Ред.) в случае каких-либо диверсионных или других атак на эти объекты, потому что Украина будет изолирована от энергообеспечения из других государств, в том числе государства-агрессора, — рассказал замглавы НПУ.

В общей сложности охрану указанных объектов будут обеспечивать более 600 полицейских. Такие меры пока вводятся временно (на период изолированной работы энергосистемы Украины). В дальнейшем будут принимать решение о взятии под постоянную охрану таких объектов подразделениями полиции охраны.

Тестовое отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси недавно анонсировала вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она отметила, что Украина проведет тест на энергонезависимость.

Впоследствии в Укрэнерго проинформировали, что энергосистема Украины будет работать в изолированном режиме в течение 24-26 февраля этого года. Это будет первый этап испытания украинской энергосистемы в изолированном режиме от энергосистем Беларуси, РФ и европейской сети ENTSO-E.

Такое испытание проводится в рамках подготовки к синхронизации украинской объединенной энергосистемы с энергосистемой Европы ENTSO-E.

Источник: Укринформ, Укрэнерго