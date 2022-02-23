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Факты / Украина

Подарок перед прощанием: активисты устроили акцию под генконсульством РФ в Харькове

Илья Нежигай редактор ленты
Подарок перед прощанием: активисты устроили акцию под генконсульством РФ в Харькове

У российского Генерального консульства в Харькове активисты оставили траурный венок с подписью “Идите домой! Водки нет”.

Как отметил представитель общественной организации Світанок Вадим Поздняков, который принес венок в крыльцо генконсульства, это прощальный подарок для России.

— Это просто прощальный подарок нашим “хорошим друзьям” из российского консульства, которое мы уже несколько раз требовали закрыть, — сказал он.

Активист добавил, что надеется на разрыв дипломатических отношений с Россией.

В настоящее время российское дипломатическое учреждение находится под усиленной охраной правоохранителей.

Подарок перед прощанием: активисты устроили акцию под генконсульством РФ в Харькове / 3 фотографии

Накануне в МИДе России сообщили об эвакуации своих дипломатов и их семей с территории Украины.

Вечером 22 февраля появилось видео, на котором сотрудники генконсульства РФ в Одессе сжигают документы дипмиссии.

Этому предшествовало признание со стороны Российской Федерации незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”, а также решение об использовании вооруженных сил РФ за границей, то есть – на территории оккупированного Донбасса.

Президент Владимир Путин заявил, что РФ признает территории террористических образований в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.

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Источник: Суспільне

Фото: Суспільне

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