На сегодняшний день власти не принимали решения об объявлении в Украине всеобщей мобилизации граждан.

Об этом рассказал сегодня на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос, при каких условиях будет объявлена всеобщая мобилизация.

– Что касается мобилизации, это решение будет приниматься отдельно. На сегодняшний день такого решения еще нет. В случае необходимости оно будет принято, – подчеркнул Данилов.

Как известно, накануне президент Украины Владимир Зеленский принял решение о призыве резервистов в особый период. При этом глава государства заверил, что сейчас потребности во всеобщей мобилизации нет.

Речь идет о призыве граждан, которые были зачислены в оперативный резерв. Он начинается уже сегодня, 23 февраля.

Призыву сейчас будут подлежать резервисты в возрасте от 18 до 60 лет (как офицеры, так и рядовой, сержантский состав). Максимальный срок службы составляет 1 год.

За такими резервистами сохраняется рабочее место и среднемесячная заработная плата.