Если российские войска пойдут в атаку на Киев или любой другой город Украины, отпор такой военной агрессии будет мгновенным.

Об этом заявил сегодня на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на просьбу оценить риски атаки на Киев.

Данилов подчеркнул, что украинская армия готова к отражению агрессии РФ.

– Относительно атаки на Киев или любой другой наш город – отпор будет дан мгновенно. Мы сегодня осознаем те риски, которые есть со стороны России. Мы ясно понимаем, что наше войско готово к отпору. Еще раз подчеркиваю: не имеет значения, какой город может подвергнуться тому или иному нападению со стороны РФ. Мы к этому готовы, – заявил Данилов.

В то же время, он отметил, что Украина делает все необходимое для того, чтобы этого не произошло. В частности, президент Владимир Зеленский ежедневно проводит переговоры с международными партнерами по дипломатическому урегулированию ситуации.

Как известно, 22 февраля Совет Федерации России по запросу Владимира Путина разрешил использование войск РФ за рубежом (то есть на территории временно оккупированного украинского Донбасса).

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский принял решение о призыве резервистов в особый период.

Сегодня же Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении на территории Украины чрезвычайного положения. Это решение еще должна утвердить Верховная Рада.