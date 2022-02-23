Войска Российской Федерации на фоне эскалации агрессии против Украины закупили 45 тыс. целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Об этом рассказал сегодня на совещании в Харькове начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

– Знаем и видим, что российские войска закупили 45 тыс. целлофановых пакетов для перевозки трупов. Я думаю, что по старинной русской традиции их будут закапывать прямо посреди поля в этих безымянных могилах, — подчеркнул Дудин.

Он также сообщил, что СБУ фиксирует наращивание военного присутствия РФ на границе с Харьковской областью.

– Видим активное маневрирование и передвижение войск РФ вдоль наших границ. Видим, что постепенно наращивается военное присутствие. Нет никаких признаков отвода войск от государственной границы Украины после так называемых учений, – отметил Дудин.

По данным СБУ, наиболее боеспособная батальйонно-тактическая группа РФ имеет лишь 70% исправной техники.

– Мы видим даже в направлении Белгорода, где сосредоточена эта военная техника, которая не способна самостоятельно передвигаться, – заявил Дудин.

Как известно, 22 февраля Совет Федерации РФ по запросу Владимира Путина дал разрешение на использование российской армии за рубежом (то есть на территории Украины, временно оккупированного Донбасса).

Днем ранее Совет Федерации вслед за Госдумой РФ ратифицировал “договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с террористическими псевдогосударственными формированиями “Д/ЛНР”.

На фоне обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский принял решение о призыве резервистов в особый период.

Источник: Харьковская ОГА