Евросоюз утвердил санкции против России за признание “Л/ДНР”

Европейский союз утвердил пакет санкций против Российской Федерации за признание “Л/ДНР”.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте, под санкции попадает 351 депутат Госдумы РФ – те, кто проголосовал за признание “Л/ДНР” якобы независимыми государствами.

Также под ограничения попадают 27 людей и организаций, которые сыграли роль в подрыве территориальной целостности Украины. Это – высокопоставленные военные, политики, банки, люди, ответственные за дезинформацию против Украины, а также бизнесмены, которые проживают в России и на временно оккупированных территориях Донбасса или извлекают выгоду из ОРДЛО.

Санкции включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.

Кроме того Евросоюз вводит запрет на импорт и на экспорт определенных товаров и технологий в и из “Л/ДНР”. Также ограничиваются инвестиции и организация туризма.

В рамках введения финансовых ограничений ЕС ввел отраслевой запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка.

– Ограничивая доступ российского государства и правительства к рынкам капитала и финансовым услугам ЕС, мы стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики, – сказано в заявлении.

Члены Евросоюза призвали Россию отменить признание неподконтрольных правительству Украины районов Донецкой и Луганской областей, выполнить свои обязательства, соблюдать международное право и вернуться к обсуждениям в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

– ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости и подтверждает свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, – сказано в заявлении.

Уточняется, что соответствующие правовые акты, включая имена заинтересованных лиц, будут вскоре опубликованы в Официальном журнале.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, комментируя данное решение у себя в соцсетях, отметил, что Европа едина в своем ответе на незаконные действия и угрозы России Украине и ее народу.