Призываем сдержаться от войны: Дуда обратился к Путину

Президент Польши Анджей Дуда во время брифинга в Киеве 23 февраля обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину.

– Мы надеемся, что войны не будет. Призываем Владимира Путина, который принимает все решения, сдержаться и не пойти на новую вооруженную агрессию против Украины. Это важный момент, когда все мы ходим по узкой тропе между миром и дальнейшим развитием и войной, которая неизвестно куда заведет Россию, а возможно – и мир, – сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что его страна осуждает решение президента Путина признать псевдореспублики, так называемые ДНР и ЛНР.

– Это отказ от Минских договоренностей, подписанных Россией. Это агрессивный шаг, который является очередным растаптыванием международного права Россией. Это явный подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины. Польша высказывает солидарность и полную поддержку Украине и призывает представителей РФ перестать грубо нарушать принципы международного права, – заявил он.

Дуда подчеркнул, что Кремль обязан придерживаться международного права, если считает себя страной, которая принадлежит международным сообществам, которые сотрудничают между собой.

Он также призвал РФ к деэскалации и потребовал, чтобы она убрала войска с территории Украины и с пограничных зон.