Зеленский: Шаги армии по защите Украины буду знать лишь я и ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве 23 февраля заявил, что заранее шаги нашей армии по защите Украины будет знать лишь он и ВСУ.
Он уточнил, что по поводу планов российского президента Владимира Путина о том, чего ждать от него в дальнейшем, сказать что-либо сложно.
– Прогнозировать, что возможно, какие шаги могут быть от России, от сепаратистов, от личных решений президента РФ – я не могу сказать. Но я без прогнозов точно знаю, как будет действовать наша армия. Я прошу прощения, но эти четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства будут знать только я и наша армия. Поверьте, мы ко всему готовы, – сказал президент.