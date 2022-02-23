Зеленский: Шаги армии по защите Украины буду знать лишь я и ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве 23 февраля заявил, что заранее шаги нашей армии по защите Украины будет знать лишь он и ВСУ.

Он уточнил, что по поводу планов российского президента Владимира Путина о том, чего ждать от него в дальнейшем, сказать что-либо сложно.