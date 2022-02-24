Вечером 23 февраля аэропорты Харьков и Днепр в соответствующих городах временно закрыли на несколько часов.

Как отмечается в сообщении для летного состава NOTAM №A0572/22 и №A0573/22, были отменены рейсы на прилет в харьковскую и днепровскую авиагавани.

Единственная взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 не принимает рейсы с 20.35 23 февраля по 08.35 24 февраля по киевскому времени, а именно сообщение о закрытии опубликовали в 20.30.

В аэропорту Харькова табло демонстрирует, что один рейс из Киева был отменен, а рейс из Шарм-эль-Шейха был перенесен на 11:00 24 февраля. На вылет также отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет в Шарм-эль-Шейх.

Распоряжение о закрытии аэропорта Днепра создано в 23:55 23 февраля. Там указано, что аэродром закрыт с 00:00 до 07:00 24 февраля.

В то же время, в сообщении NOTAM ничего не указано о причинах временного закрытия аэропортов.

Решение может быть связано с мерами предосторожности из-за близкого расположения Харькова к границе с Российской Федерацией, где расстояние до украинского города по прямой составляет 20 километров.

В то же время Днепропетровская область граничит с Донецкой областью.

Напомним, 23 февраля парламент Украины на внеочередном заседании ввел чрезвычайное положение на территории всего государства. Начало действия режима ЧП состоялось в 00.00 24 февраля и продлится сроком 30 дней.

Источник: Avianews

Фото: Kharkiv Airport