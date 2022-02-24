Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью — Залужный

Главнокомандующий ВС Украины обратился ко всем украинским военным и поблагодарил их за защиту Родины.

Валерий Залужный призвал всех помолиться за погибших собратьев и быстрое выздоровление всех пострадавших в результате российского вторжения. Также он заявил, что “блицкрига” у россиян не получилось.

– Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут. Спасибо украинскому народу за доверие, помощь, молитвы, — заявил Валерий Залужный.

По словам главнокомандующего, военные продолжают бороться и давать достойный отпор российскому оккупанту.

Использовав удачную метафору, он добавил, что враг “умоется собственной кровью”.