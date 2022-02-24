Официального подтверждения десантного наступления российских войск с моря нет.

Об этом в эфире Фактов ICTV сообщил журналист Назар Бурхан во время прямого включения из Одессы.

– Около часа назад было фейковое сообщение, что в поселке Фонтанка с моря началось десантное наступление российских войск. Официальных подтверждений этому нет, — сказал журналист.

Одесса, говорит журналист, сейчас работает в штатном режиме. Школы перешли в офлайн режим, есть дежурные классы.

– Некоторые компании работают из дома. Возле автозаправок – огромные очереди. У банкоматов время от времени можно наблюдать очереди желающих снять наличные. Официальных заявлений властей пока нет, – заметил Назар Бурхан.

По его словам, в Одессе было слышно четыре взрыва.