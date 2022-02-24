Граждане России должны это увидеть: Зеленский выпустил видеообращение к россиянам

Президент Зеленский сказал гражданам РФ, что в их новостях часто вспоминают, что украинцы являются нацистами, а в самой Украине ненавидят российскую культуру.

— Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии. А умер полковником в Независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами, — добавил президент.

Он заявил, что Украина хочет сама определять и строить свою историю: мирно, спокойно, честно.

Президент Украина напомнил, что россиянам говорят, что украинское руководство прикажет наступать на Донбасс, чтобы стрелять и бомбить без вопросов.

— Хотя вопросы есть, и очень простые: стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-Арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро? Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли. Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга? Заметьте – я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает о чем. Эти улицы, фамилии, события – это все для вас чужое. Незнакомое. За что вы будете воевать? И с кем?, — сказал украинский президент.

Владимир Зеленский заявил, что многие из россиян бывали в Украине и у многих из них тут есть родня.

— Кто-то учился в украинских вузах. Дружил с украинцами. Вы знаете наш характер. Вы знаете наши принципы. Вам известно, чем мы дорожим. Так прислушайтесь же к себе. К голосу разума. К здравому смыслу. Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет — и делает. Делает все, что может, — сказал он.

Он напомнил, что Украину сегодня в этом поддерживает множество стран.