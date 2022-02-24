Граждане России должны это увидеть: Зеленский выпустил видеообращение к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером 23 выступил с речью, большую часть которой посвятил гражданам России.
В своем обращении он упомянул санкции, которые страны Запада согласовали против России из-за вхождения российских войск на Донбасс.
— А дальше по-русски. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль неё сегодня стоят ваши войска: почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте, — сказал президент Зеленский.
Он напомнил, что о том, что может произойти с дня на день, сегодня говорит весь мир.
— Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация. Любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все. Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом — и сам строит свое будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору. Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая, — добавил украинский лидер.
Президент Зеленский сказал гражданам РФ, что в их новостях часто вспоминают, что украинцы являются нацистами, а в самой Украине ненавидят российскую культуру.
— Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии. А умер полковником в Независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами, — добавил президент.
Он заявил, что Украина хочет сама определять и строить свою историю: мирно, спокойно, честно.
Президент Украина напомнил, что россиянам говорят, что украинское руководство прикажет наступать на Донбасс, чтобы стрелять и бомбить без вопросов.
— Хотя вопросы есть, и очень простые: стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-Арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро? Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли. Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга? Заметьте – я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает о чем. Эти улицы, фамилии, события – это все для вас чужое. Незнакомое. За что вы будете воевать? И с кем?, — сказал украинский президент.
Владимир Зеленский заявил, что многие из россиян бывали в Украине и у многих из них тут есть родня.
— Кто-то учился в украинских вузах. Дружил с украинцами. Вы знаете наш характер. Вы знаете наши принципы. Вам известно, чем мы дорожим. Так прислушайтесь же к себе. К голосу разума. К здравому смыслу. Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет — и делает. Делает все, что может, — сказал он.
Он напомнил, что Украину сегодня в этом поддерживает множество стран.
— Почему? Потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и принципах. О справедливости. О международном праве. О праве на самоопределение. Праве самим определять свое будущее. Праве каждого общества на безопасность и праве каждого человека на жизнь без угроз. Это все важно для нас. Это все важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас, — сказал глава украинского государства.
Он заявил, что Украине не нужна война — ни холодная, ни горячая, ни гибридная.
— Но если на нас будут наступать, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей. Мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины. А наши лица. Война — это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу. Но самое главное — люди теряют своих близких. Теряют себя, — сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины добавил, что на войне всегда всего не хватает, а вот чего хватает с лихвой — это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч и десятков тысяч смертей.
— Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности — от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума, — сказал президент Зеленский.
Он добавил, что сегодня Украина находится вне любых оборонных альянсов, а безопасность страны связана с безопасностью украинских соседей.
— Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель — мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и на любых площадках.
Президент добавил, что война лишит гарантий всех, а гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Когда люди являются теми, кто получит от этого больше всего страданий, являются теми, кто может этого не допустить и не хочет этого.
— Есть ли эти люди среди вас? Я уверен, — сказал Владимир Зеленский.
Он перечислил, что среди россиян есть общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие.
— Мужчины. Женщины. Старики. Дети. Отцы. А главное — Матери! Ровно так же, как и люди в Украине! И так же, как власть в Украине, – как бы вас не пытались убедить в обратном, — сказал президент.
Он высказал уверенность, что его обращение не покажут по российскому телевидению.
— Но граждане России должны его увидеть. Они должны узнать правду. Правда в том, что нужно остановиться. Пока не поздно. И если руководство РФ не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно оно сядет за стол с вами? Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации, — сказал президент.