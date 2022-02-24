Жителям Киева сейчас безопаснее оставаться дома, а не спешить уехать из города.

Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он оценил вероятность того, что целями российских войск станут именно жилые дома, как “крайне низкую”.

– Поэтому сейчас безопасно оставаться дома, не нужно никуда уезжать. Действительно, сейчас на всех выездах из Киева есть огромные пробки. И это лишь усложняет работу специальных служб, добавляет хлопот Национальной полиции, особенно если в этих пробках возникают аварии. Это очень отвлекает силы Нацполиции. Поэтому советуем оставаться дома и следить за новостями, – подчеркнул Никифоров.

Он призвал украинцев не паниковать и не образовывать очереди у банкоматов.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк проинформировал, что власти в сотрудничестве с органами местного самоуправления рассматривают возможность введения бесплатного проезда в других городах (по примеру столицы – Киева). В настоящее время оценивается активность перемещения граждан.

– Сегодня, мне кажется, основное место, где люди должны находиться, – это дома. Кроме критических предприятий, которые должны работать, – рассказал он.

Подоляк заверил, что местные власти готовы сделать бесплатным проезд в украинских городах и селах.

Как известно, 24 февраля проезд в коммунальном общественном транспорте Киева сделали бесплатным. Это касается и метрополитена.

Между тем, на выезде из Киева в направлении Запада и Юга Украины образовались огромные пробки.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что если российские войска пойдут в атаку на Киев или любой другой город Украины, отпор такой военной агрессии будет мгновенным.