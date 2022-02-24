Утром 24 февраля городские головы Киева и Днепра обнародовали обращение к жителям.
И Виталий Кличко, и Борис Филатов просят людей не паниковать.
– Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки, – попросил мэр столицы.
Мэр Киева призвал всех, кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставаться дома.
– Держите наготове “тревожный чемоданчик”. Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города. Держимся! Мы должны выстоять! – написал в Facebook Виталий Кличко.
Борис Филатов отметил, что в ближайшее время, когда будет понятен уровень угрозы именно для Днепра , сообщит все подробности.
– Поймите меня правильно. Никто не мог поверить в такой уровень цинизма, но все в строю. Остаемся на связи. За нами Бог и правда, – написал Филатов.