Утром 24 февраля городские головы Киева и Днепра обнародовали обращение к жителям.

И Виталий Кличко, и Борис Филатов просят людей не паниковать.

– Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки, – попросил мэр столицы.

Мэр Киева призвал всех, кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставаться дома.

– Держите наготове “тревожный чемоданчик”. Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города. Держимся! Мы должны выстоять! – написал в Facebook Виталий Кличко.

Борис Филатов отметил, что в ближайшее время, когда будет понятен уровень угрозы именно для Днепра , сообщит все подробности.