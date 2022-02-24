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Факты / Украина

Самый страшный враг – паника: мэры Киева и Днепра обратились к людям

Татьяна Забожко редактор ленты
Віталій Кличко

Утром 24 февраля городские головы Киева и Днепра обнародовали обращение к жителям.

И Виталий Кличко, и Борис Филатов просят людей не паниковать.

– Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки, – попросил мэр столицы.

Мэр Киева призвал всех, кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставаться дома.

– Держите наготове “тревожный чемоданчик”. Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города. Держимся! Мы должны выстоять! – написал в Facebook Виталий Кличко.

Борис Филатов отметил, что в ближайшее время, когда будет понятен уровень угрозы именно для Днепра , сообщит все подробности.

– Поймите меня правильно. Никто не мог поверить в такой уровень цинизма, но все в строю. Остаемся на связи. За нами Бог и правда, – написал Филатов.

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