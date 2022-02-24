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Факты / Украина

Не более 100 тыс. грн в день: Нацбанк ограничил снятие наличных

Татьяна Забожко редактор ленты
Не более 100 тыс. грн в день: Нацбанк ограничил снятие наличных

Национальный банк оперативно принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины.

Среди мер, в частности, есть ограничения по снятию наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не учитывая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений.

Согласно документу:

  • банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
  • банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных этим постановлением;
  • обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;
  • безналичные расчеты осуществляются без ограничений;
  • банкоматы подкрепляются наличными без ограничений.

Фото: Dreamstime

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