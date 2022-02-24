Национальный банк оперативно принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины.

Среди мер, в частности, есть ограничения по снятию наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не учитывая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений.

Согласно документу: