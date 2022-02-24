Национальный банк оперативно принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины.
Среди мер, в частности, есть ограничения по снятию наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн в день (не учитывая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений.
Согласно документу:
- банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
- банки продолжают работу с учетом ограничений, определенных этим постановлением;
- обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме;
- безналичные расчеты осуществляются без ограничений;
- банкоматы подкрепляются наличными без ограничений.