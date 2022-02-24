Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Пограничную комендатуру в Скадовске обстреливают из вертолетов

Татьяна Забожко редактор ленты
Пограничную комендатуру в Скадовске обстреливают из вертолетов

Украинские военнослужащие ведут бой с противником в Херсонской области.

Продолжается бой в районе населенных пунктов Копани и Иваново.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают из вертолетов.

Известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые.

– Несмотря на это пограничники ведут бой с оккупантом и действуют в соответствии с ситуацией, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны, – отмечают в Государственной пограничной службе Украины.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка