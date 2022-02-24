Украинские военнослужащие ведут бой с противником в Херсонской области.

Продолжается бой в районе населенных пунктов Копани и Иваново.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают из вертолетов.

Известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые.

– Несмотря на это пограничники ведут бой с оккупантом и действуют в соответствии с ситуацией, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны, – отмечают в Государственной пограничной службе Украины.