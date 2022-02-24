Утром 24 февраля в Украине раздаются взрывы после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции.
– Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы, – сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
В Одессе часть города осталась без энергопитания. В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант.
Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове.
Сейчас не работает аэропорт Борисполь. В пресс-службе сообщают об эвакуации людей.