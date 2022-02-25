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Факты / Украина

Вместе спасем государство: Объединенные силы призывают украинцев стать в строй

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Вместе спасем государство: Объединенные силы призывают украинцев стать в строй

Командование Объединенных сил призывает всех патриотически настроенных граждан стать в строй. Об этом заявили в пресс-центре Операции объединенных сил.

— Командование Объединенных сил обращается ко всем патриотам, кому не безразлична судьба нашей Украины. Только вместе мы сможем спасти наше государство от коварного русского агрессора. И сегодняшний день, доказательство всему миру, как нужно защищать свою Украину! В дальнейшем нам вместе нужно создать такие условия, чтобы у оккупанта горела земля под ногами, чтобы враг чувствовал себя, как в аду, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В штабе призывают всех становиться в строй и вместе уничтожать врага. Отмечается, что каждый уничтоженный оккупант, каждая уничтоженная единица вражеской техники – шаг к победе.

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