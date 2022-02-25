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Факты / Украина

Резников рассказал о ситуации в Украине: враг не ожидал такого сопротивления

Илья Нежигай редактор ленты
Резников рассказал о ситуации в Украине: враг не ожидал такого сопротивления

Россия готовит воздушный десант, но вооруженные силы Украины готовы его встретить.

Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, в настоящее время бои продолжаются более 16 часов.

Он сообщил, что ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, спасатели и бойцы других силовых структур героически удерживают оборону.

– К сопротивлению постепенно присоединяется весь народ. Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны, — написал министр.

Он сообщил, что тяжелые бои продолжаются на Луганщине, Сумщине, севернее столицы, в то же время непростая ситуация наблюдается на юге Украины.

– Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен, — написал Алексей Резников.

Он заявил, что российское руководство готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант.

– Но наша армия готова его встретить. Мы активно применяем образцы современного оружия, полученного от партнеров. Ее будет еще больше, – сообщил глава Минобороны.

Он добавил, что мир начал вводить санкции против РФ, а в самой России начались антивоенные выступления.

– Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим. И обязательно победим! Слава Украине!, – написал Алексей Резников.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

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Фото: УНИАН

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