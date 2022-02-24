Министр обороны Алексей Резников призвал всех, кто готов и умеет держать оружие, прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в своих регионах.
Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно к бригадам и батальонам Сил территориальной обороны в регионе.
С собой нужно иметь только паспорт.
– Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим тотальной обороны. Держим строй! Смерть русским оккупантам! Слава Украине! – написал Алексей Резников.