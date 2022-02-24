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Факты / Украина

Резников призвал украинцев присоединяться к рядам территориальной обороны

Татьяна Забожко редактор ленты
олексій резніков

Министр обороны Алексей Резников призвал всех, кто готов и умеет держать оружие, прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в своих регионах.

Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно к бригадам и батальонам Сил территориальной обороны в регионе.

С собой нужно иметь только паспорт.

– Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим тотальной обороны. Держим строй! Смерть русским оккупантам! Слава Украине! – написал Алексей Резников.

Фото: УНИАН

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