Министр обороны Алексей Резников призвал всех, кто готов и умеет держать оружие, прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в своих регионах.

Чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно к бригадам и батальонам Сил территориальной обороны в регионе.

С собой нужно иметь только паспорт.