Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Он подчеркнул, что украинская армия держит оборону.

Соответствующее сообщение глава Минобороны обнародовал на своей Facebook-странице.

Резников рассказал, что российские войска начали интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке Украины, а также аэродромов и центров военного управления в других регионах.

– Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв. Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь! – призвал Резников.

Как известно, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вводит военное положение на всей территории Украины.

На ситуацию отреагировал президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут отвечать в единстве и решительно на решение президента РФ Владимира Путина начать вторжение.