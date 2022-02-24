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Факты / Украина

Ситуация контролируемая – Генштаб ВСУ о воздушном нападении

Татьяна Забожко редактор ленты
військовий літак зсу

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

– Сегодня, 24 февраля, в 05.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на Востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сейчас силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции.

– Ситуация контролируемая, – отметили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, там подтвердили, что информация о десантирования российских войск в Одессе не соответствует действительности.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

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