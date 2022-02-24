Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
– Сегодня, 24 февраля, в 05.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на Востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.
В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Сейчас силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции.
– Ситуация контролируемая, – отметили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, там подтвердили, что информация о десантирования российских войск в Одессе не соответствует действительности.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины