Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

– Сегодня, 24 февраля, в 05.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на Востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины.

В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.