В Луганской области ВСУ сбили пять самолетов и один вертолет России

В Луганской области сбили пять самолетов и один вертолет России.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

— По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбито пять самолетов и вертолет агрессоров, — отметили в штабе.

В ВСУ подчеркнули, что они дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Воинские подразделения на своих позициях. Противник несет потери. Штаб призывает людей сохранять спокойствие и верить в украинских защитников.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации на Донбассе после просьбы группировок “ДНР” и “ЛНВ”.

В это время Вооруженные Силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы подразделений на Востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. Также агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы

Однако в штабе убеждают, что ситуация контролируемая. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции.