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Факты / Украина

В Минздраве сообщили о потерях среди украинского населения

Наташа Тарчевська редактор ленты
Виктор Ляшко

Стало известно, сколько наших граждан погибло и пострадало с начала полномасштабного российского вторжения в глубь территории Украины.

Официальную статистику по состоянию на 21.00 24 февраля обнародовал министр здравоохранения Виктор Ляшко. В результате нападения РФ погибли 57 украинцев, еще 169 ранены.

— Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить медучреждения, которые должны быть готовы принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения, – заявил Виктор Ляшко.

Министр также отметил, что от некоторых частных клиник “есть сигналы” о готовности оказывать всю необходимую медицинскую помощь вместе с коммунальными клиниками, клиниками системы Минздрава и НАМНУ.

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