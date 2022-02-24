Украинцы держат оборону: корабли РФ атаковали остров Змеиный

Российские военные корабли открыли огонь по острову Змеиному. Украинские защитники удерживают оборону.

Об этом 24 февраля официально заявили в пресс-центре Министерства внутренних дел. Огонь врага ведется из ствольного корабельного оружия.

– Остров Змеиный атаковали с российских кораблей. Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону! – говорится в сообщении.

По оперативным данным, вблизи украинского острова находятся российские корабли Черноморского флота Москва и Василий Быков.

Фото: АрмияInform