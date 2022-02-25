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Факты / Украина

Укрзализныця работает по графику, эвакуировано более 12 тыс. человек — Камышин

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Укрзализныця работает по графику, эвакуировано более 12 тыс. человек — Камышин

АТ Укрзализныця работает в соответствии с графиком. Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в своем Telegram-канале.

— Весь критический персонал работает. Локомотивные бригады обеспечивают движение как пассажирских, так и грузовых поездов. Грузовое движение мы приостановили только по некоторым участкам. Мы усиленно работаем над эвакуацией населения из Луганской и Донецкой областей, — сказал он.

Камышин добавил, что с начала войны Укрзализныця эвакуировала более 12 тыс. человек, а вокзалы стали точной опоры для населения.

В настоящее время работают все украинские железнодорожные вокзалы, кроме двух — Херсона и Конотопа, которые временно эвакуированы.

— Мы вернемся к ним, как только вернем контроль над этими городами. Критическая инфраструктура почти не пострадала. Повреждена одна опора и взорваны два моста на стыках с Россией, — сказал Камышин.

Также в Укрзализныце сообщили, что для безопасности пассажиров компания ограничивает движение поезда №786/785 Киев – Шостка к станции Нежин с 25 февраля.

В связи с опасной ситуацией отменяются к следующим указаниям следующие поезда:

  • №778/777 сообщением Киев – Шостка с 25 февраля в обоих направлениях;
  • №784/783 сообщением Киев – Шостка отменяется отправлением из Киева с 25 февраля, Шостки – с 26 февраля;
  • №780/777 Киев – Сумы отменяется с 25 февраля в обоих направлениях.
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