АТ Укрзализныця работает в соответствии с графиком. Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в своем Telegram-канале.

— Весь критический персонал работает. Локомотивные бригады обеспечивают движение как пассажирских, так и грузовых поездов. Грузовое движение мы приостановили только по некоторым участкам. Мы усиленно работаем над эвакуацией населения из Луганской и Донецкой областей, — сказал он.

Камышин добавил, что с начала войны Укрзализныця эвакуировала более 12 тыс. человек, а вокзалы стали точной опоры для населения.

В настоящее время работают все украинские железнодорожные вокзалы, кроме двух — Херсона и Конотопа, которые временно эвакуированы.

— Мы вернемся к ним, как только вернем контроль над этими городами. Критическая инфраструктура почти не пострадала. Повреждена одна опора и взорваны два моста на стыках с Россией, — сказал Камышин.

Также в Укрзализныце сообщили, что для безопасности пассажиров компания ограничивает движение поезда №786/785 Киев – Шостка к станции Нежин с 25 февраля.

В связи с опасной ситуацией отменяются к следующим указаниям следующие поезда: