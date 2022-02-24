В районе города Счастье Луганской области ВСУ уничтожили два танка и несколько грузовиков Российской Федерации.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

— По информации командования операция Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения лиц в районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области сбили пять самолетов и один вертолет России.

В ВСУ подчеркнули, что они дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Воинские подразделения на своих позициях. Противник несет потери. Штаб призывает людей сохранять спокойствие и верить в украинских защитников.

Утром 24 февраля Россия начала масштабную войну против Украины. Удары наносятся, в частности, по военной инфраструктуре. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация контролируемая.