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Факты / Украина

В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ — ВСУ

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ — ВСУ

В районе города Счастье Луганской области ВСУ уничтожили два танка и несколько грузовиков Российской Федерации.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

— По информации командования операция Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения лиц в районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области сбили пять самолетов и один вертолет России.

В ВСУ подчеркнули, что они дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Воинские подразделения на своих позициях. Противник несет потери. Штаб призывает людей сохранять спокойствие и верить в украинских защитников.

Утром 24 февраля Россия начала масштабную войну против Украины. Удары наносятся, в частности, по военной инфраструктуре. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация контролируемая.

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Источник: Генштаб ВСУ

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