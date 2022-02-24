В Умане Черкасской области российский снаряд попал в центральную часть города. В городе объявлена эвакуация сообщает председатель ОГА Александр Скичко.

В результате вражеского обстрела среди мирного населения один погибший и пять человек попали в больницу.

В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек, сообщил Скичко.

В городе организовали массовые пункты сбора для тех, у кого нет авто. Они расположены на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.

Для тех, кто на собственном транспорте областные власти призывают ехать автодорогой Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координироваться представители РГА.

Контактный центр: 0800508876,

(0472) 361113, 543449, 376001.

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