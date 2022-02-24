Войск, которые Кремль собрал вокруг украинских границ, недостаточно для того, чтобы оккупировать или захватить Украину.

Об этом заявил сегодня на брифинге советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Что нужно понять: 200 тыс. войск, которые Путин собрал вокруг Украины, недостаточно для того, чтобы оккупировать или захватить страну. Единственное, на что они рассчитывают, – это на панику. На то, что мы вздрогнем и сдадимся до того, как они успеют нас как следует испугать. Но этого не будет, – подчеркнул Арестович.

Он также призвал граждан Украины не поддаваться панике.

– Атаковать банкоматы или пытаться покинуть город – надо понимать, что выживать в среде, которая тебе незнакома, где нет соседей, врачей знакомых – гораздо труднее. Проще оставаться дома, – заявил Арестович.