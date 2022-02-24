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Факты / Украина

Войск, которые собрал Путин, недостаточно для того, чтобы оккупировать или захватить Украину – Арестович

Юлия Соколова редактор ленты
Олексій Арестович

Войск, которые Кремль собрал вокруг украинских границ, недостаточно для того, чтобы оккупировать или захватить Украину.

Об этом заявил сегодня на брифинге советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Что нужно понять: 200 тыс. войск, которые Путин собрал вокруг Украины, недостаточно для того, чтобы оккупировать или захватить страну. Единственное, на что они рассчитывают, – это на панику. На то, что мы вздрогнем и сдадимся до того, как они успеют нас как следует испугать. Но этого не будет, – подчеркнул Арестович.

Он также призвал граждан Украины не поддаваться панике.

– Атаковать банкоматы или пытаться покинуть город – надо понимать, что выживать в среде, которая тебе незнакома, где нет соседей, врачей знакомых – гораздо труднее. Проще оставаться дома, – заявил Арестович.

Источник: Офис президента

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