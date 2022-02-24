24 февраля российские войска из Градов обстреляли Новоселовку Вторую, что в Донецкой области.

Два дома разрушены, еще восемь – повреждены.

– Попали россияне также в здание фильтровальной станции Часовоярского регионального производственного управления КП Компания Вода Донбасса, что в поселке Новолуганское, и в трубу газоснабжения, – сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Пострадавшего от обстрела 61-летнего мужчину госпитализировали в Бахмутской больнице.

– Подтверждена информация о двух погибших в поселке Покровское Мариупольского района. Там также поврежден жилой дом, – добавил Павел Кириленко.

Войска РФ обстреляли из Градов Новоселовку Вторую / 5 фотографий

Пока Новолуганское частично находится без водо- и газоснабжения.

По состоянию на 12.00 оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко